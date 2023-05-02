Павлов Яков
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Павлов
- Имя
- Яков
- Дата исполнения приговора
- 20 октябрь 1886
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 448
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24995. ПАВЛОВЪ, Яковъ. Кр. Уфимск. у., Воскресенск. в., д. Сихонкиной (хлѣбопаш.), 35 л.; род. Чебоксар. у., Никольск. в., въ д. Танзаровой; приг. М. С. 6 уч. Уфимск. окр., за укрыв. кражи, по 169 и 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 3 м. Исп. 20 Окт. 1886 г.
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