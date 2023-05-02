Носов Илья Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНосов Илья Дмитриевич

Носов Илья Дмитриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Носов
Имя
Илья
Отчество
Дмитриевич
Дата исполнения приговора
19 февраль 1921
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6083. НОСОВ, ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, 23 л. Гр. Щигровск. у., Липовшинск. в., с. Мармижи; — Н. С. 3 уч. Щигровск. окр. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 19 февр. 921.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close