Носов Илья Дмитриевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Носов
- Имя
- Илья
- Отчество
- Дмитриевич
- Дата исполнения приговора
- 19 февраль 1921
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1921: 1921 год. С. 177
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6083. НОСОВ, ИЛЬЯ ДМИТРИЕВИЧ, 23 л. Гр. Щигровск. у., Липовшинск. в., с. Мармижи; — Н. С. 3 уч. Щигровск. окр. Кража, лиш. св. 5 л., по амн. нак. сокр. до 1 г. Исп. 19 февр. 921.
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