Калинин Алексей Ефимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Калинин
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Ефимович
- Дата исполнения приговора
- 14 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 118
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3999. КАЛИНИН АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ, 25 л., б. Кубанск. обл., Майкопск. отд., станицы Дондуковской. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. 8 д. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14/ІѴ—24
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