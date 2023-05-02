Соболева Дарья Михайловна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Соболева
- Имя
- Дарья
- Отчество
- Михайловна
- Дата исполнения приговора
- 19 апрель 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 306
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11737. Соболева Дарья Михайловна, 50 л., Шадринск. окр., Катайск. р., с. Петропавловского. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. п. «б», «ж», лиш. св. 3 г. и пор. пр. 5 л. П. в. з. с. 19/ІѴ—26.
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