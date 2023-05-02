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Карпов Марк Демьянов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Карпов
Имя
Марк
Отчество
Демьянов
Дата исполнения приговора
05 июль 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 100
Источник
Скан
Оригинальная запись
65372. КАРПОВЪ, МАРКЪ ДЕМЬЯНОВЪ. К. Игумен. у., в. и с. Бродца, 18 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 5 Іюля 907.

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