Карпов Марк Демьянов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Карпов
- Имя
- Марк
- Отчество
- Демьянов
- Дата исполнения приговора
- 05 июль 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 100
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65372. КАРПОВЪ, МАРКЪ ДЕМЬЯНОВЪ. К. Игумен. у., в. и с. Бродца, 18 л.; — Минск. О. С., 134, 135, 140 и 1 ч. 1647 У., тюр. 4 м. Исп. 5 Іюля 907.
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