Жуков Емельян Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Емельян
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132641. ЖУКОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Щигров. у., Мелехинск. в., д. Семеновки, 18 л.; — Щигров. У. С. 25 Іюля 909, 170 М., по сов. съ приг. сего У. С. отъ 25 Іюля 909 г. (170 М. — тюр. 7 м.), тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909.
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