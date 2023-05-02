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Жуков Емельян Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Жуков
Имя
Емельян
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 131
Источник
Скан
Оригинальная запись
132641. ЖУКОВЪ, ЕМЕЛЬЯНЪ СТЕПАНОВЪ. К. Щигров. у., Мелехинск. в., д. Семеновки, 18 л.; — Щигров. У. С. 25 Іюля 909, 170 М., по сов. съ приг. сего У. С. отъ 25 Іюля 909 г. (170 М. — тюр. 7 м.), тюр. 1 г. Исп. 16 Окт. 909.

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