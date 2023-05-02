Мясников Павел Павлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мясников
- Имя
- Павел
- Отчество
- Павлов
- Дата исполнения приговора
- 12 август 1903
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 148
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51407. МЯСНИКОВЪ, ПАВЕЛЪ ПАВЛОВЪ. СС. -Пос. с. Табукскаго, Черемковск. в., Балаган. у., 35 л., рд. въ г. Путивлѣ; — М. С. 2 уч. Балаган. у. (во 2 р. ), 169. М., тюр. 3 м. Исп. 12 Авг. 903 (Вѣр. ). 905 56867 1647 У. И У. о СС.
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