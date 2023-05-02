Ермоленко Николай Игнатьевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ермоленко
- Имя
- Николай
- Отчество
- Игнатьевич
- Дата исполнения приговора
- 30 сентябрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 103
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 3357. ЕРМОЛЕНКО, НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 43 л. Гр. Оренбургск. у., с. Буланова; — Р. Т. Ташкентск. ж. д. Дезертир., лиш. св. 3 г. Исп. 30 сент 920.
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