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Ермоленко Николай Игнатьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ермоленко
Имя
Николай
Отчество
Игнатьевич
Дата исполнения приговора
30 сентябрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 103
Источник
Скан
Оригинальная запись
3357. ЕРМОЛЕНКО, НИКОЛАЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 43 л. Гр. Оренбургск. у., с. Буланова; — Р. Т. Ташкентск. ж. д. Дезертир., лиш. св. 3 г. Исп. 30 сент 920.

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