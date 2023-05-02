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Киселев Алексей Степанов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Киселев
Имя
Алексей
Отчество
Степанов
Дата исполнения приговора
05 июнь 1927
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 124
Источник
Скан
Оригинальная запись
5206. Киселев Алексей Степанов., 26 л., Челябинск. окр., Бродокалмакск. р., с. Карпина. Н. С. 1 уч. г. Челябинска. Ст. 166, л. с. 2 г. 5 июня 927.

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