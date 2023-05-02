Митюков Никита Иннокентьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Митюков
- Имя
- Никита
- Отчество
- Иннокентьев
- Дата исполнения приговора
- 04 март 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 309
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 53969. митюковъ, никита иннокентьевъ, 27 л. Лиш. ос. пр. изъ к. Балаган. у., в. и с. Зимы; — Иркутск. С. П., 20 Нояб. 910, 114, 149, 9 п 1654х У., арест. огд. 2х. г. Исп. 4 Марта 911. 908 146513 3 ч. 1635 У. | 901 75670 170 М. 903 79899 1653 У. | 901 42721 169 М.
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