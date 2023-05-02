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Кондрашев Василий Федорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кондрашев
Имя
Василий
Отчество
Федорович
Дата исполнения приговора
27 март 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6376. КОНДРАШЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 22 л., Георгиевск. у., с. Обильного, Н. С. 1 р. Георгиевск. у., Ст. 205, лиш. св. 9 м. и пор. пр. 1 г., Исп. 27 марта 923.

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