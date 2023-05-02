Тарасова Мария Тарасовна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тарасова
- Имя
- Мария
- Отчество
- Тарасовна
- Дата исполнения приговора
- 21 июль 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 323
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12386. Тарасова Мария Тарасовна, 24 л., Псковск. у., Славковск. в., д. Гнилицы. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда. Н. С. 4 отд. г. Ленинграда. Ст. 180 п. «а», лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 21/ѴІІ—26. Наст. приг. поглощен приг. Н. С. 13 отд. г. Ленинграда, вст. в зак. силу 17/ѴІ—26.
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