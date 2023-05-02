Красовский Александр Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Красовский
- Имя
- Александр
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- 01 ноябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 159
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 5559. КРАСОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АНТОНОВИЧ, 27 л., Иркутск. г., б. Балаганск. у., Холмогорск. в. и с. Вятск. Губсуд. Ст. 1 ч. 113, лиш. св. 5 л. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 1/ХІ—24.
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