Харлашкин Михаил Никитич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Харлашкин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Никитич
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 342
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 11376. ХАРЛАШКИН, МИХАИЛ НИКИТИЧ, 20 л. Гр. Кромск. у., Трасенск. п., с. Верхней Мухановки; — Н. С. 1 уч. Кромск. у. Нанесен. ран, лиш. св. 3 г., по амн. нак. сокр. на 2 г. и 3 м., с зач. 9 м. пр. з., от нак. освоб.
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