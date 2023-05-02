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Яловенко Екатерина Мартынова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Яловенко
Имя
Екатерина
Отчество
Мартынова
Дата исполнения приговора
25 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 287
Источник
Скан
Оригинальная запись
52129. ЯЛОВЕНКО, ЕКАТЕРИНА МАРТЫнова. К. Елисаветград. у., Алексѣевск. в., д. Андреевки, 28 л., рд. т. же у. и в., въ с. Алексѣевкѣ; — Г. С. г. Бобринца, Елисаветград. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Іюня 905.

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