Яловенко Екатерина Мартынова
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Яловенко
- Имя
- Екатерина
- Отчество
- Мартынова
- Дата исполнения приговора
- 25 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 287
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 52129. ЯЛОВЕНКО, ЕКАТЕРИНА МАРТЫнова. К. Елисаветград. у., Алексѣевск. в., д. Андреевки, 28 л., рд. т. же у. и в., въ с. Алексѣевкѣ; — Г. С. г. Бобринца, Елисаветград. у., 169 и 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 25 Іюня 905.
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