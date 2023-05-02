Мельников Иван Степанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельников
- Имя
- Иван
- Отчество
- Степанов
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 182
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7730. Мельников Иван Степанов., 19 л., Вятск. г., Слободск. у., Георгиевск. в., д. Царево. Н. С. 1 уч. Слободск. у. Ст. 2 ч. 146, л. с. 3 г. 24 мая 927.
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