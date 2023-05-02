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Веревкин Александр Андреевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Веревкин
Имя
Александр
Отчество
Андреевич
Дата исполнения приговора
10 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 46
Источник
Скан
Оригинальная запись
1544. ВЕРЕВКИН АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 45 л., Шахтинск. у., Шекутоховск. в. В. Т. Триб. Юго-Восточн. Окр. Ст. ст. 180 п. п. «ж», «з», лиш. св 3 г. Исп. 10 июля 923.

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