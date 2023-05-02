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Сулеменов Джинтис

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сулеменов
Имя
Джинтис
Дата исполнения приговора
30 июнь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 314
Источник
Скан
Оригинальная запись
10428. СУЛЕМЕНОВ, ДЖИНТИС, 41 г. Гр. Атбасарск. у., Амантайск. в., аула № 7; — Н. С. 2 уч. Атбасарск. у. Кража, лиш. св. 3 г. Исп. 30 июня 920.

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