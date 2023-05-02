Бекетов Александр Николаевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бекетов
- Имя
- Александр
- Отчество
- Николаевич
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 14
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 384. БЕКЕТОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Рыбинск, у., Болобановск. в., д. Коржавино. В. Т. Московск, окр. при 48 стр. див. Ст. ст. 180 п. «ж», 3 ч. 208, лиш. св. 5 л. П. в. з. с. 13/Х—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.