Бушелев Хаим Нафтелев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бушелев
- Имя
- Хаим
- Отчество
- Нафтелев
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 43
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 113635. БУШЕЛЕВЪ, ХАИМЪ НАФТЕ-левъ. Лиш. ос. пр. изъ мщ. в. и м. Каролина, Мозыр. у., 40 л.; — Минск. О. С., 114, 9 и 2 ч. 1653 У., арест. отд. 3 г. Исп. 18 Іюня 909. | 905 86020 1655 У. | 98 41858 169 М., по сов. съ приг., напеч. въ 98 г. № 5386. 903 62525 1655 У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 г. № 20230. 900 16623 169 М.
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