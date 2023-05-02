Древетняк Федот Алексеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Древетняк
- Имя
- Федот
- Отчество
- Алексеев
- Дата исполнения приговора
- 30 январь 1887
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1887, кн. 3, ч. 1: Справки о судимости по приговорам мировых судебных установлений. - 1887. С. 173
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 19940. ДРЕВЕТНЯКЪ, Ѳедотъ Алексѣевъ. Кр. Изюмск. у., Первобѣлянск. в., с. Красноторки (хлѣбопаш.), 25 л.; приг. М. С. 3 уч. Изюмск. окр., за укрыв. кражи, по 172 ст. У. о нак., въ тюрьму на 1½ м. Исп. 30 Янв. 1887 г.
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