Агапов Степан Григорьев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Агапов
- Имя
- Степан
- Отчество
- Григорьев
- Дата исполнения приговора
- 21 сентябрь 1927
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1927 г, кн. 1: 1927 год, кн. 1. С. 377
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16114. Агапов Степан Григорьев., 23 л., Хоперск. окр., Ново-Аннинск. ст., х. Березовки. Н. С. 6 уч. Хоперск. окр. Ст. 1 ч. 166, л. с. 2 г. 21 сент. 927.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.