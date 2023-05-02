Бурмистрова Анна Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бурмистрова
- Имя
- Анна
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- 23 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 1: 1924 год, кн. 1. С. 83
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2608. БУРМИСТРОВА АННА ИВАНОВНА, 23 л., Ульяновск. у., Бытиньск. в. и с. Ульяновск. Губсуд. Ст. 1 ч. 171, лиш. св. 1 г. 2 м. 24 д. Приг. вступил в закон. силу 23 апр. 924.
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