Кявлейкис Осип Осипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кявлейкис
- Имя
- Осип
- Отчество
- Осипов
- Дата исполнения приговора
- 04 ноябрь 1906
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 1-2: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4524. Кявлейкисъ, Осипъ Осиповъ (онъ же Кявлакисъ). К. Россіенск. у., Вевиржанск. в., д, Брожей, 18 л.; — Ковен. О. С., 1 ч. 1647 У. и 169 М. и по сов. съ приг., напеч. въ 906 г. № 29509, тюр. 1 г. Исп. 4 Нояб. 906.
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