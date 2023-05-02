Поляков Даниил Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Поляков
- Имя
- Даниил
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 сентябрь 1926
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 256
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 9823. Поляков Даниил Иванович, 21 г., Котельническ. у., Ключевск. в., д. Быстровское-Липово. Н. С. 1 уч. Котельническ. у. Ст. 180 п. «б», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 3/ІХ—26.
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