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Коломейчук Владислава Иосифовна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коломейчук
Имя
Владислава
Отчество
Иосифовна
Дата исполнения приговора
22 май 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
Источник
Скан
Оригинальная запись
6266. КОЛОМЕЙЧУК ВЛАДИСЛАВА ИОСИФОВНА, 30 л., Рд. в г. Варшаве, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. ст. 16 ч. 3, 188, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 22 мая 923.

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