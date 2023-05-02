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Иосель Яков Яковлев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иосель
Имя
Яков
Отчество
Яковлев
Дата исполнения приговора
20 январь 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 94
Источник
Скан
Оригинальная запись
65210. іосель, яковъ Яковлевъ. Мщ. г. Нарвы, 40 л.; — СПБ. Уѣздн. М. С. 5 уч., 172 М. (участ.), тюр. 1½ м. Исп. 20 Янв. 907.

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