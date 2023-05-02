Усатов Афанасий Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Усатов
- Имя
- Афанасий
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 28 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 360
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12339. УСАТОВ АФАНАСИЙ ИВАНОВИЧ, 25 л., Слободск у., Маракулинск. в., с. Киулина. Вятск. Губсуд. Ст. ст. 3 ч. 16, 2 ч. 114, лиш. св. 7 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 28/Ѵ—24. Настоящ. приг. поглащен приговором того же Губсуда от 28/ѴІІІ—23.
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