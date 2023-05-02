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Миляев Александр Антонович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Миляев
Имя
Александр
Отчество
Антонович
Дата исполнения приговора
08 сентябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 247
Источник
Скан
Оригинальная запись
9140. Миляев Александр Антонович, 29 л., Тульск. у., Рудневск. р., д. Деуловские Выселки. Н. С. Веневск. р. Тульск. г. Ст. 180 п. "в", лиш. св. 6 л. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 8 сент. 926.

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