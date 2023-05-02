Замиред Николай Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Замиред
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 117
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 82429. ЗАМиРЕДЪ, НИКОЛАЙ АНДРЕевъ (онъ же Замирина), 24 л. Лиш. вс. пр. изъ к. Хирьков. у., Должанск. в., с. Мироновки; — Харьков. О. С., 22 Февр. 911, 931¹ У., арест. отд. 1½ г. Исп. 2 Мая 911. | 908 18065 169 М. | 903 22060 169 М. | 906 48306 269¹ У., по сов. съ приг., напеч. въ 903 86302 170 М. 908 г. № 59053.
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