Колоколов Николай Герасимович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Колоколов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Герасимович
- Дата исполнения приговора
- 24 июль 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 179
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6263. КОЛОКОЛОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 36 л., г. Киева, В. Т. Триб. Южн. окр. пут. сообщ., Ст. 186, лиш. св. 2 г. 6 м. 15 д. и пор. пр. 2 г., Исп. 24 июля 923.
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