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Коробанов Семен Степанович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Коробанов
Имя
Семен
Отчество
Степанович
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 187
Источник
Скан
Оригинальная запись
6560. КОРОБАНОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 23 л., Новгородск. у., Троицк. в., д. Слободы, Н. С. 7 уч. Троцк. у., Ст. 180 п. «б», лиш. св. 2 г., Исп. 14 дек. 923.

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