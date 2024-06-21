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Баранов Егор Евстигнеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Баранов
Имя
Егор
Отчество
Евстигнеев
Дата исполнения приговора
20 август 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 26
Источник
Скан
Оригинальная запись
129849. БАРАНОВЪ, ЕГОРЪ Евстигнеевъ. К. Верейск. у., Смолинск. в., д. Алексина, 56 л.; — Москов. С. П., 134, 135, 150 и 272 У., тюр. 4 м. Исп. 20 Авг. 909.

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