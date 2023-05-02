Корепанов Николай Андреевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Корепанов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Андреевич
- Дата исполнения приговора
- 16 август 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 186
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6503. КОРЕПАНОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 32 л., Пермск. у., Курашимск. в. и зав., Уральск. облсуд, Ст. 184 ч. 12, лиш. св. 2½ г., Исп. 16 авг. 923.
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