Раудсеп Михкель Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРаудсеп Михкель Петров

Раудсеп Михкель Петров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Раудсеп
Имя
Михкель
Отчество
Петров
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 209
Источник
Скан
Оригинальная запись
34953. РАУДСЕПЪ, МИХКЕЛЬ ПЕТРОВЪ. К. Верроск. у., Тиммоск. в., 43 л.; — Рижск. О. С. (въ 4 р.), 1 ч. 1647 У., арест. отд. 1 г. Исп. 4 Апр. 905. | 900 35457 170¹ М. | 94 74271 172 М. | 95 59295 170¹ М.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.