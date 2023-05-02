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Майковский Порфирий Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Майковский
Имя
Порфирий
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
06 февраль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 241
Источник
Скан
Оригинальная запись
8493. МАЙК0ВСКИЙ ПОРФИРИЙ ПАВЛОВИЧ, 39 л., Роменск. у., Курмановск. в. и с. В. Т. Триб. Кавказск. окр Ст. ст. 105, 189, лиш. св. 2½ г. и пор. пр. 5 л. Исп. 6 февр. 923.

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