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Туляков Василий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Туляков
Имя
Василий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 февраль 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 355
Источник
Скан
Оригинальная запись
12159.    ТУЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 64 л., Саратовск. г., Петровск. у., Мочкасовой в Н. С. 2 уч. Хабаровск, у Ст. ст. 3 ч. 16, 180 п. «в», лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 20/ІІ—24.

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