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Кравцов Ефим Сидорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кравцов
Имя
Ефим
Отчество
Сидорович
Дата исполнения приговора
12 июль 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 197
Источник
Скан
Оригинальная запись
6914. КРАВЦОВ ЕФИМ СИДОРОВИЧ, 33 л., г. Краснодара, Н. С. 1 уч. Краснодарск. отд., Ст. 180, лиш. св. 1 г., Исп. 12 июля 923.

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