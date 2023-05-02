Шилак Иван Антонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Шилак
- Имя
- Иван
- Отчество
- Антонович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 363
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12052. ШИЛАК, ИВАН АНТОНОВИЧ, 31 г. Гр. Минеск. г.; — Р. Т. г. Тамбова. Должн. прест., лиш. св. 1 г. условно.
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