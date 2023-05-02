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Эдельштейн Владимир Владимирович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Эдельштейн
Имя
Владимир
Отчество
Владимирович
Дата исполнения приговора
25 октябрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 1: 1926 год, кн. 1. С. 386
Источник
Скан
Оригинальная запись
13367. ЭДЕЛЬШТЕЙН ВЛАДИМИР ВЛАДИ МИРОВИЧ, 26 л., г. Иркутска. Н. С. 25 уч. Пермск. окр. Ст. 180 п. "а", лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 25/Х—26.

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