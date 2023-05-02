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Шарипов Шемардан

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шарипов
Имя
Шемардан
Дата исполнения приговора
06 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, [кн. 1]: 1920 год, [кн. 1]. С. 359
Источник
Скан
Оригинальная запись
11912. ШАРИПОВ, ШЕМАРДАН, Гр. Курмышск. у., д. Б.-Рыбушки; — Н. С. Пресненск. р. Новинск. отд. г. Москвы. Покуп. крад., лиш. св. 1 г. Осужд. 6 июля 920.

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