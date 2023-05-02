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Бондаренков Сидор Антонов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бондаренков
Имя
Сидор
Отчество
Антонов
Дата исполнения приговора
08 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
Источник
Скан
Оригинальная запись
130207. БОНДАРЕНКОВЪ, СИДОРЪ Антоновъ. К. Хоперск. окр., Успенск. в. и сл., 51 г.; — У.-Медвѣдицк. О. С. 10 Сент. 909, 114, 134, 135, 149, 9, 1323 и 1 п. 1526 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Окт. 909.

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