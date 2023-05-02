Бондаренков Сидор Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бондаренков
- Имя
- Сидор
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 08 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 40
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130207. БОНДАРЕНКОВЪ, СИДОРЪ Антоновъ. К. Хоперск. окр., Успенск. в. и сл., 51 г.; — У.-Медвѣдицк. О. С. 10 Сент. 909, 114, 134, 135, 149, 9, 1323 и 1 п. 1526 У., арест. отд. 3 г. Исп. 8 Окт. 909.
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