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Уньт Анна Петрова

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Уньт
Имя
Анна
Отчество
Петрова
Дата исполнения приговора
09 ноябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 417
Источник
Скан
Оригинальная запись
140328. УНЬТЪ, АННА ПЕТРОВА. К. Юрьев. у., Рапнаск. в., 47 л.; — М. С. 2 уч. Юрьево-Верроск. окр. 24 Окт. 909, 1 ч. 177 М., тюр. 3 м. Исп. 9 Нояб. 909.

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