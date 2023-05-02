Сизов Федор Иванович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сизов
- Имя
- Федор
- Отчество
- Иванович
- Дата исполнения приговора
- 03 декабрь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 311
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 10668. СИЗОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 39 л., Бугурусланск. у., Кротовск. в., д. Конновки. Н. С. 6 уч. Бугурусланск. у. Ст. ст. 88, 176, лиш. св. 1 г. П. в. з. с. 3/ХІІ—24.
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