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Скориков Борис Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Скориков
Имя
Борис
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
28 февраль 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 229
Источник
Скан
Оригинальная запись
35495. СКОРИКОВЪ, БОРИСЪ АНДРЕЕВЪ (онъ же Сквориковъ). К. Коротоякск. у., Рѣпьевск. в., 18 л., рд. въ г. Новочеркасскѣ; — Новочеркасск. О. С. (во 2 р.), 8 ч. 1653 У., тюр. 1 г. и 4 м. Исп. 28 Февр. 905 | 902 35568 169 М., гдѣ свѣд. о мѣстѣ приписки невѣрны.

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