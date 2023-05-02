Зорин Гавриил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зорин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 46915. ЗОРИНЪ, ГАВРІИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Старорусск. у., Воскресенск. в., с. Новаго, 33 л.; — Новгород. О. С. (въ 5 р.), 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Іюня 905.
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