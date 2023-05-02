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Зорин Гавриил Васильев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Зорин
Имя
Гавриил
Отчество
Васильев
Дата исполнения приговора
03 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 95
Источник
Скан
Оригинальная запись
46915. ЗОРИНЪ, ГАВРІИЛЪ ВАСИЛЬЕВЪ. К. Старорусск. у., Воскресенск. в., с. Новаго, 33 л.; — Новгород. О. С. (въ 5 р.), 134 и 2 ч. 1655 У., арест. отд. 2½ г. Исп. 3 Іюня 905.

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