Крастин Ян Крисленович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Крастин
- Имя
- Ян
- Отчество
- Крисленович
- Дата исполнения приговора
- 08 март 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 199
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7004. КРАСТИН ЯН КРИСЛЕНОВИЧ, 23 л., Рд. в Курляндск. г., Баусск. у., В. Т. 8 стр. корп., Ст. 203 ч. 3, лиш. св. 1½ г., Исп. 8 марта 923.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.