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Шукин Михаил Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Шукин
Имя
Михаил
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1919
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 260
Источник
Скан
Оригинальная запись
8344. ШУКИН, МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, 61 г. Гр. Красноярск. у., в. и д. Марфы; - Астраханск. Ревтриб. Контр-революц. действия, лиш. св. 5 л. Исп. 24 дек. 919.

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