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Сидоров Степан Никитич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Сидоров
Имя
Степан
Отчество
Никитич
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 231
Источник
Скан
Оригинальная запись
28727. СИДОРОВ, СТЕПАН НИКИТИЧ, 63 л. Гр. Боровичск. у., Великопорожск. в., д. Новинки; — Н. С. 1 уч. Боровичск. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 9 марта 920.

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