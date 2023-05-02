Отряскин Михаил Константинович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Отряскин
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Константинович
- Дата исполнения приговора
- 26 август 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 164
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17884. ОТРЯСКИН, МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 20 л. Гр. Кадниковск. у., Замошск. в., д. Терехова; — Н. С. 6 уч. Кадниковск. у. Убийство, лиш. св. 3 г., с зач. 1 м. и 25 д. пр. з., по амн. сокр. на ½. Исп. 26 авг. 920.
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